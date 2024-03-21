﻿Корисні поради для тих, хто має намір придбати електросамокат

Електросамокат — популярний тип екологічного транспорту для міста. Більшість сучасних моделей здатні розганятися до 25-30 км/год, а найбільш потужні навіть до 100 км/год. Це дає змогу дістатися місця призначення в декілька разів швидше, ніж на своїх двох.

Система управління є максимально простою: для збільшення швидкості та гальмування використовується спеціальний важіль. З електросамокатом вам не потрібно регулярно витрачати кошти на пальне й нудьгувати в заторах. У цій статті ми розповімо на які аспекти головним чином варто звертати увагу, вибираючи модель. Від них у значній мірі залежить досвід використання і вартість електричного самокату.

Потужність двигуна

Від цього параметру залежить максимальна швидкість розгону, прохідність, а також вантажопідйомність. Моделі із більш потужними електромоторами відрізняються плавним ходом і краще долають різні перешкоди.

Для їзди міськими вулицями та парками цілком підійде варіант із двигуном 250-350 Вт, справжні «монстри» із моторами понад 1000 Вт стануть у нагоді любителям високих швидкостей з агресивним стилем їзди. Для райдерів-важковаговиків (100 кг та більше) мінімальний показник потужності — 400 Вт.



Габарити та вага

Якщо ви плануєте часто перевозити електросамокат у громадському транспорті або носити вручну, доцільно вибирати модель, що важить не більше 15 кілограмів і має довжину до 2-х метрів. Такі габарити також дають змогу перевозити індивідуальний транспортний засіб у багажнику легкової автівки.

Також слід оцінювати такі параметри, як висота рульової колонки (головний орієнтир — зріст райдера) і діаметр коліс. Самокати із колесами 20 см і більше демонструють кращу прохідність на не ідеально рівних дорогах. Гранична вантажопідйомність представлених на ринку електросамокатів варіюється від 90 до 150 кілограмів.

Акумулятор і запас ходу

Пробіг на одному заряді визначається двома параметрами — місткість батареї (вимірюється в ампер-годинах) і напруга (вольтаж). Для того, щоби акумулятор працював вправно, температура під час використання електричного самокату має бути в межах від -10 до +40 градусів.

Коли ви їдете в умовах сильного морозу, розряджання батареї відбувається відчутно швидше, а розвивати максимальну швидкість стає набагато складніше. Якщо ви плануєте використовувати 100% запасу ходу, рекомендується підключити транспортний засіб до джерела електрики на цілу ніч.

Технічні спеціалісти також радять періодично підзаряджати самокат, навіть коли ви не використовуєте його протягом тривалого проміжку часу, оскільки це дає змогу продовжити термін експлуатації акумулятора.

Інші важливі аспекти

Крім зазначених вище, вибираючи модель варто враховувати тип гальмівної системи (буває дисковою або колодкової), наявність амортизації, сигнальних вогнів, підсвічування окремих елементів конструкції.

Оптимальні значення технічних характеристик потрібно розраховувати відповідно до власних антропометричних параметрів, а також до місцевості, де ви плануєте регулярно їздити на електросамокаті.