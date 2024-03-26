У США пропонують передати Україні південнокорейські 105-мм артснаряди

Про це повідомляє Yonhap.

З такою пропозицією виступили фахівці Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) Марк Кансіан і Кріс Парк, зазначивши, що Південна Корея переводить більшість артилерійських підрозділів на 155-міліметрові снаряди.

«Пропозиція США використати більшу частину південнокорейських запасів 105-мм боєприпасів з подальшою заміною їх на 155-мм боєприпаси, які зараз виробляються, могла б зацікавити Південну Корею», — заявили вони.

Фахівці CSIS упевнені, що це рішення допоможе підтримати Україну в умовах недостатнього фінансування.

«Адміністрації може знадобитися знову задіяти південнокорейські запаси боєприпасів, щоб озброїти Україну в умовах скорочення запасів і інертності Конгресу», — зазначають експерти.

За їхніми підрахунками, Південна Корея може мати близько 3,4 мільйона 105-міліметрових артснарядів.

«Ці боєприпаси будуть сумісні з усіма 105-мм гаубицями, які є на озброєнні в Україні», — пояснили експерти, додавши, що надання цих снарядів навряд чи зашкодить боєготовності південнокорейської армії.