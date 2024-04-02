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Экс-президент Тайваня Ма Инцзю приехал в Китай

Бывший президент Тайваня Ма Инцзю приехал в Китай, чтобы содействовать налаживанию общественных и культурных связей.

Возможно, он встретится с председателем КНР Си Цзиньпином, несмотря на повышенную напряженность.

Ма Инцзю в понедельник отправился из Тайбэя в 11-дневную поездку вместе со студенческой группой, которая призвана подчеркнуть сохранение контактов в сфере образования, бизнеса и культуры, несмотря на угрозу Пекина применить военную силу против самоуправляемого острова для объединения страны.

В конце своего второго срока в 2015 году Ма Инцзю провел историческую встречу с Си Цзиньпином в Сингапуре, который поддерживает тесные контакты с обеими сторонами.

Это была первая встреча лидеров Китая и Тайваня более чем за полвека.

2 апреля, 2024 | Category: Мир, Новости

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