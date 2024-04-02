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У РФ дрони вдарили по заводу з виробництва «шахедів», ЗМІ повідомили про операцію ГУР

Про це повідомили джерела у ГУР українським виданням «РБК-Україна«, hromadske і OBOZ.UA.

Зазначається, що у Татарстані під атаку потрапив завод зі збірки дронів-камікадзе «шахед», які росіяни маркують під «Герань-2». За даними ЗМІ, цю операцію провело Головне управління розвідки Міноборони України.

Також джерело зазначає, що внаслідок удару є значні руйнування виробничих потужностей.

вдарили по заводу з виробництва "шахедів"

Фото: Baza / телеграм

Тим часом влада Татарстану підтверджує атаку безпілотників на підприємства в Єлабузі та Нижньокамську вранці 2 квітня. За їхніми словами, серйозних руйнувань немає, а технологічний процес підприємств не порушений.

Проте в Єлабузі вже відомо про сімох постраждалих внаслідок руйнування приміщення.

Російські пабліки поширюють у соцмережах відео, на якому видно, як безпілотник врізається в будівлю, внаслідок чого стається великий вибух.

Офіційно місцева влада не називає атаковані підприємства. Проте повідомляється, що в Єлабузі пошкоджень зазнав комплекс хостелів, який побудували для працівників особливої економічної зони (ОЕЗ) і студентів місцевого коледжу «Алабуга Політех» у 2022 році.

Прокремлівські ЗМІ стверджують, що один БПЛА вдарив у завод, а два — у гуртожиток.

Окрім заводу «шахедів» дрони атакували Татарстанський нафтопереробний комплекс у Нижньокамську. Як пише тг-канал Baza, дрон потрапив в одну з установок. На НПЗ почалася пожежа.

2 апреля, 2024 | Category: Видео, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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