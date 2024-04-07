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Армія РФ втратила за добу 17 танків, 54 артсистеми і 820 військових

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

втрати росії станом на 07.04.2024

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.04.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 447 510 (+820) осіб,
  • танків ‒ 7074 (+17) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 13 551 (+54) од,
  • артилерійських систем – 11 316 (+54) од,
  • РСЗВ – 1036 (+4) од,
  • засоби ППО ‒ 749 (+0) од,
  • літаків – 347 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8956 (+61),
  • крилаті ракети  ‒ 2064 (+4),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 15 071 (+79) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1864 (+10) од.
7 апреля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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