Сили оборони за добу відбили 55 атак окупантів, найбільше — на Бахмутському і Новопавлівському напрямках Для контрнаступу снарядів у нас немає, тільки для захисту, — Зеленський » Армія РФ втратила за добу 17 танків, 54 артсистеми і 820 військових Протягом минулої доби на фронті відбулося 57 бойових зіткнень. Сили оборони відбили низку атак ворога на шести ключових напрямках і ліквідували ще 820 військових РФ Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.04.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 447 510 (+820) осіб,

танків ‒ 7074 (+17) од,

бойових броньованих машин ‒ 13 551 (+54) од,

артилерійських систем – 11 316 (+54) од,

РСЗВ – 1036 (+4) од,

засоби ППО ‒ 749 (+0) од,

літаків – 347 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8956 (+61),

крилаті ракети ‒ 2064 (+4),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 15 071 (+79) од,

спеціальна техніка ‒ 1864 (+10) од.