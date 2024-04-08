Як вибрати хороше віскі в магазині?

Зупинивши погляд на поличці з віскі, нелегко одразу визначити, який напій дійсно вартий вашої увагу. Навіть короткий опис на пляшці мало що скаже, якщо ви нічого не знаєте про даний алкоголь.

Сьогодні ми поговоримо про різновиди віскі, його особливості та смакові характеристики, визначимо популярні марки напою високої якості.

Обираємо хороше віскі: поради від професійних сомельє

Спершу варто зазначити, що купити віскі відмінної якості можна в мережі магазинів сиру та вина Сирний сомельє. У нашому асортименті алкоголь з Шотландії, Ірландії, Великобританії, США, Кентукі і навіть Японії.

Перейдемо до суті. Віскі – це алкогольний напій, який виготовляється шляхом дистиляції зернового сусла та подальшого витримування у дерев’яних бочках. Одним із важливих його характеристик, яка впливає на смакову палітру та ціну продукту, є тип віскі:

Солодовий. Виготовляється тільки з ячмінного солоду та випускається на одній пивоварні.

Купажований. Передбачає поєднання двох або більше видів віскі: солодового та зернового. Це один із найпопулярніших та бажаніших видів напою.

Бурбон. Виробляють в основному в США, найчастіше з кукурудзяної сировини з можливим додаванням меншої частки інших зернових.

Велике значення має регіон, в якому виготовлено продукт. Зокрема шотландський віскі є одним із найвідоміших та популярніших видів. Виробляється переважно з ячмінного солоду та має значний термін витримки. Для нього характерний аромат з димкою та багатий смак. Хороші напої з Шотландії – це Ballantines, Chivas Regal, Dewar’s Portuguese Smooth, Glenfiddich, представлені в різному ціновому діапазоні.

Ірландський віскі також має своїх прихильників у всьому світі. Такі напої проходять довший період дистиляції на відміну від шотландських, мають особливий м’який смак та ніжний аромат. Популярні хороші ірландські напої – це Jameson, Connemara, West Cork Black Cask, Tullamore Dew.

Американський віскі виробляється в США з використанням переважно кукурудзяних та інших зернових. Він може мати різну технологію виготовлення та різні смакові характеристики залежно від регіону та виробника. Такі бренди, як Jim Beam, Wild Turkey, Jack Daniel’s, Monkey Shoulder відомі своїм американським віскі та бурбоном.

Час витримки

Витримка – це період часу, протягом якого напій витримується в дерев’яних бочках після дистиляції. У такий спосіб віскі вбирає в себе характерний присмак та ароматність деревини, з якої виготовлена бочка. Тривалість цього процесу може варіюватися – мінімальний термін витримки віскі сягає 3 років. Чим “старше” напій, тим глибше його смак, аромат та колір.

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