Прем’єр Франції оцінив перспективи перемоги РФ: Українці триматимуться за нашої допомоги

Прем’єр-міністр Франції Габріель Атталь в інтерв’ю з приводу свого 100-денного перебування на посаді заявив, що у разі перемоги Росії у війні ціна для французів буде непомірною, тому слід надалі підтримувати Україну, яка за цих умов зможе протистояти РФ — Атталь в інтерв’ю BFMTV

«Так, війна має свою ціну, але перемога Росії над Україною матиме для французів непомірну ціну».

Французький прем’єр запевнив, що Франція продовжить підтримувати Україну проти Росії. «Якщо ми будемо їх підтримувати, вони продовжуватимуть триматися», – сказав глава уряду Франції.

Говорячи про наслідки, які зможуть відчути на собі французькі громадяни, якщо Росія переможе, Атталь вказав, зокрема, на продовольчу інфляцію та імміграцію.