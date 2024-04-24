Дрони СБУ уразили дві нафтобази у Смоленській області РФ

Безпілотники Служби безпеки України уразили дві нафтобази у Смоленській області Росії — співрозмовник «Української правди» в СБУ

За словами джерела УП, в ніч на 24 квітня «Роснєфть» недорахувалася двох баз зберігання та перекачки паливо-мастильних матеріалів у населених пунктах Ярцево і Роздорове Смоленської області РФ.

За словами нашого співрозмовника, ця «бавовна» «розквітла» завдяки дронам СБУ.

На цих базах зберігалось 26 тисяч кубометрів російської паливно-мастильних матеріалів. Після вибухів на об’єктах почалася масштабна пожежа та евакуація персоналу.

Як відомо українські спецслужби неодноразово наголошували, що подібні об’єкти, які живлять оборонний комплекс та армію агресора, є законними цілями для України, яка протистоїть РФ у кровопролитній війні.