РФ розширила зону активних бойових дій майже на 70 км, — Сирський

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Він поінформував, що у зв’язку з ускладненням ситуації на сході України декілька днів поспіль працює у частинах, які ведуть бойові дії на Харківщині.

«Противник розширив зону активних бойових дій майже на 70 кілометрів, таким чином намагаючись примусити нас задіяти додаткову кількість бригад зі складу резерву. Основні зусилля ворог зосередив на напрямку Стрілеча — Липці та на захоплені Вовчанська, з подальшим виходом до Білого Колодязя і розгортанням наступу в тил наших військ», — зазначив Сирський.

За його словами, із цією метою росіяни створили і значно посилили оперативно-тактичне угруповання військ противника «Сєвєр», до складу якого увійшли бойові частини 6 армії, 11 та 44 армійських корпусів.

«Противник розпочав наступ значно раніше запланованого терміну, коли помітив перекидання наших військ, однак, йому не вдалось прорвати нашу оборону. Втім ми розуміємо, що попереду будуть важкі бої і ворог до цього готується», — підкреслив головнокомандувач.

Сирський наголосив, що за таких обставин ЗСУ не повинні допустити подальшого просування ворожих військ стійким утриманням займаних рубежів та позицій, ударами авіації, ракетних систем, вогнем артилерії і танків. Українські військові мають завдати ворогу максимальних втрат, а також створити умови для розгрому діями мобільних штурмових груп та підрозділів атаками у фланг і тил із різних напрямків.

«Звичайно, ми повинні максимально ефективно використовувати нашу перевагу в ударних БПЛА в поєднанні з використанням засобів РЕБ та влучним вогнем артилерії. Саме цим питанням, а також перегрупуванню військ та спрощенню системи всебічного забезпечення була присвячена моя робота», додав командувач.

Він попрацював у всіх бригадах, які ведуть бойові дії у Харківській області, був в одному з батальйонів, який боронить Вовчанськ, на місці прийняв всі необхідні рішення для забезпечення стійкості та ефективності оборони. Також Сирський об’їхав та перевірив всі частини, які готуються до оборони на Сумському напрямку.

Він каже, що регулярно доповідає президенту України Володимиру Зеленському про ситуацію та хід виконання зазначених завдань.

«Відчутно, що керівництво обласних військових адміністрацій надає максимальну допомогу командувачам та командирам частин у розв’язання проблемних питань», — зауважив Сирський, додавши, що харків‘яни та жителі Харківської області активно долучаються та допомагають Силам оборони усім чим можуть.