ГУР знає, де бункери Путіна

Головному управлінню розвідки Міноборони України відомо, де знаходяться бункери російського правителя Володимира Путіна — представник ГУР МОУ капітан Андрій Юсов в інтерв’ю телеканалу «Ми – Україна», показаному в ефірі телемарафону 23 травня

«Інформація про бункери Путіна відома і постійно оновлюється. Один із позивних російського диктатора це – Бункерний. Він полюбляє це діло… Як граф Дракула ховається у цих підземеллях».

Юсов не став уточнювати, скільки саме підземних схованок має Путін.