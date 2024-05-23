РФ завдала близько 10 ударів по Харкову та регіону: щонайменше 9 постраждалих

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зазначається, що окупанти завдали близько 10 ударів по Харкову. За попередніми даними, пʼять цивільних людей постраждали. Також окупанти вдарили по Золочеву — там поранені щонайменше дві людини.

Водночас ворог вдарив по місту Люботин на Харківщині. Через це постраждали дві людини. Крім цього, є пошкодження цивільної інфраструктури.

Про вибухи повідомляли мер Харкова Ігор Терехов та Олег Синєгубов.

«У Харкові вибух. Будьте обережні — можливі ще удари по місту», — написав Терехов.

Уже пізніше Синєгубов повідомив, що у місті пролунали щонайменше 5 вибухів. Водночас мер каже про близько 10 вибухів.