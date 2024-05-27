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Український БПЛА атакував РЛС у Росії на відстані понад 1800 км

Про це інформує «Українська правда» з посиланням на власні джерела у розвідці.

«Український безпілотник подолав відстань у понад 1800 кілометрів до об’єкта противника, встановивши новий рекорд діапазону ураження для дронів-камікадзе», — заявив співрозмовник видання.

Зазначається, що детальні наслідки ураження уточнюються.

РЛС «Вороніж М» є складовою сімейства російських стаціонарних загоризонтних радіолокаційних станцій великої дальності. Вони призначені для виявлення космічних і аеродинамічних об’єктів, зокрема балістичних і крилатих ракет. Зокрема, ця РЛС працює в метровому діапазоні хвиль та має дальність виявлення цілей до 6000 км.

Загоризонтна РЛС "Воронеж М" в Орську

27 мая, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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