Український БПЛА атакував РЛС у Росії на відстані понад 1800 км

Про це інформує «Українська правда» з посиланням на власні джерела у розвідці.
«Український безпілотник подолав відстань у понад 1800 кілометрів до об’єкта противника, встановивши новий рекорд діапазону ураження для дронів-камікадзе», — заявив співрозмовник видання.
Зазначається, що детальні наслідки ураження уточнюються.
РЛС «Вороніж М» є складовою сімейства російських стаціонарних загоризонтних радіолокаційних станцій великої дальності. Вони призначені для виявлення космічних і аеродинамічних об’єктів, зокрема балістичних і крилатих ракет. Зокрема, ця РЛС працює в метровому діапазоні хвиль та має дальність виявлення цілей до 6000 км.
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