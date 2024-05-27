НАТО має намір створити «стіну з безпілотників» уздовж своїх кордонів для захисту від російської агресії Сили оборони за добу ліквідували 9 танків, 28 артсистем і понад 1100 військових армії РФ » Український БПЛА атакував РЛС у Росії на відстані понад 1800 км У неділю, 26 травня, безпілотник Головного управління розвідки Міноборони України атакував загоризонтну радіолокаційну станцію дальнього виявлення цілей «Воронеж М» у місті Орськ Оренбурзької області РФ Про це інформує «Українська правда» з посиланням на власні джерела у розвідці. «Український безпілотник подолав відстань у понад 1800 кілометрів до об’єкта противника, встановивши новий рекорд діапазону ураження для дронів-камікадзе», — заявив співрозмовник видання. Зазначається, що детальні наслідки ураження уточнюються. РЛС «Вороніж М» є складовою сімейства російських стаціонарних загоризонтних радіолокаційних станцій великої дальності. Вони призначені для виявлення космічних і аеродинамічних об’єктів, зокрема балістичних і крилатих ракет. Зокрема, ця РЛС працює в метровому діапазоні хвиль та має дальність виявлення цілей до 6000 км.