Новий фільм Олега Сенцова покажуть на кінофестивалі у Карлових Варах

Про це він повідомив у facebook.

Кримський режисер і письменник, активіст, який був незаконно засуджений до 20 років колонії суворого режиму в Росії, Олег Сенцов зняв новий фільм. Стрічка «Реал» створювалася режисером уже під час його перебування на війні.

Світова премʼєра картини «Реал» відбудеться у Чехії, на міжнародному кінофестивалі у Карлових Варах. Цьогоріч фестиваль проходитиме з 28 червня до 6 липня.

«Світова прем’єра фільму, який не є фільмом», — коротко проанонсував Олег Сенцов.

На постері фільму український військовий у бліндажі дивиться в камеру.

Фото: facebook Олега Сенцова

Уродженець Криму з перших днів повномасштабного вторгнення став до лав ЗСУ, а нині перебуває на Бахмутському напрямку. Він ділився світлинами з Часового Яру.Олег Сенцов брав участь у контрнаступі ЗСУ, під час чого 8 липня отримав першу свою контузію Олег Сенцов. У вересні під час бойових дій у Запорізькій області режисер отримав другу контузію.