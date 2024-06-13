Сили оборони ліквідували за добу 980 окупантів

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.06.24 орієнтовно становлять:
- особового складу — близько 522 810 (+980) осіб,
- танків ‒ 7928 (+17) од,
- бойових броньованих машин — 15 208 (+21) од,
- артилерійських систем – 13 770 (+34) од,
- РСЗВ – 1099 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 846 (+2) од,
- літаків – 359 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11 075 (+33) од,
- крилатих ракет ‒ 2285 (+5) од,
- кораблів/катерів ‒ 28 (+0) од,
- підводних човнів — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 18 794 (+58) од,
- спеціальної техніки ‒ 2294 (+4) од.
Сили оборони разом із кіберфахівцями Служби безпеки України уразили радіолокаційну станцію росіян «Зоопарк» вартістю $25 млн.
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