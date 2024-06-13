У Пентагоні назвали тему, яка буде однією з ключових на 23 засіданні «Рамштайну» США підпишуть безпекову угоду з Україною у четвер на саміті G7 в Італії » Сили оборони ліквідували за добу 980 окупантів Протягом минулої доби російська армія втратила на війні в Україні щонайменше 980 військових. Сили оборони також ліквідували 17 танків і 34 артсистеми ворога Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.06.24 орієнтовно становлять: особового складу — близько 522 810 (+980) осіб,

танків ‒ 7928 (+17) од,

бойових броньованих машин — 15 208 (+21) од,

артилерійських систем – 13 770 (+34) од,

РСЗВ – 1099 (+0) од,

засобів ППО ‒ 846 (+2) од,

літаків – 359 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11 075 (+33) од,

крилатих ракет ‒ 2285 (+5) од,

кораблів/катерів ‒ 28 (+0) од,

підводних човнів — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 18 794 (+58) од,

спеціальної техніки ‒ 2294 (+4) од. Сили оборони разом із кіберфахівцями Служби безпеки України уразили радіолокаційну станцію росіян «Зоопарк» вартістю $25 млн.