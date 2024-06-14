KNDS представив основний бойовий танк нового покоління Leopard 2 A-RC з безпілотною баштою

Німецько-французький оборонний концерн KNDS розкрив характеристики нового бойового танка Leopard 2 A-RC. Новий танк призначений для вирішення зростаючих завдань на сучасних полях битв — містить передові інновації для підвищення його експлуатаційних і бойових можливостей.







Ключовою особливістю танка Leopard 2 A-RC є його безпілотна башта, яка може бути оснащена класичною 120-мм гарматою, новою 130-мм гарматою Rheinmetall і 140-мм трансформерною гарматою Ascalon від KNDS.

Танк оснащений вдосконаленим автоматом заряджання, здатним зробити 3 постріли за десять секунд, що скорочує чисельність екіпажу до трьох, і все це розміщено в новому захищеному корпусі.

У компанії KNDS стверджують, що безпілотна башта знижує вразливу зону танка на 30%. Leopard 2 A-RC має нову конфігурацію броні, що забезпечує поліпшений захист від різних загроз. Його вдосконалена модульна система броні дає змогу швидко замінювати і модернізувати його. Крім того, варіант A-RC оснащений вдосконаленими системами активного захисту (APS), здатними перехоплювати снаряди, що летять, що значно підвищує живучість екіпажу.

Leopard 2 A-RC важитиме менше 60 тонн і матиме зменшену висоту порівняно зі своїми попередниками: висота Leopard 2 A7 становить 2,64 метра до даху башти, а A-RC — 2,44 метра. Танк оснащений новітнім двигуном, що забезпечує більшу потужність і паливну економічність, у поєднанні з удосконаленою системою трансмісії, яка підвищує маневреність на різноманітній місцевості. Це гарантує, що Leopard 2 A-RC збереже свою ефективність у різних умовах: від міських умов до відкритої місцевості.

Крім своїх бойових можливостей, Leopard 2 A-RC підкреслює комфорт екіпажу та ефективність роботи. Інтер’єр було перепроєктовано, щоб забезпечити кращу ергономіку і ситуаційну обізнаність для екіпажу, включно з сучасними цифровими інтерфейсами і автоматизованими системами, які знижують робоче навантаження і підвищують загальну ефективність місії. Leopard 2 A-RC оснащений окремою пусковою установкою для протитанкових ракет, здатних атакувати NLOS, поза прямою видимістю.