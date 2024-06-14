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НАТО схвалив план розширення підтримки Україні після зняття вето Орбана

Члени Північноатлантичного Альянсу 13 червня ухвалили «оперативний план розширення підтримки України», який передбачає більшу роль НАТО в постачанні зброї та навчанні українських військових-  агентство DPA з посиланням на джерела в Альянсі, «Європейська правда»

Схвалений НАТО план зокрема передбачає, що в майбутньому Альянс візьме на себе міжнародну координацію поставок зброї та тренувань для українських Збройних Сил.

Він, серед іншого, передбачає, що НАТО створить аналог американської Групи сприяння безпеці в Україні (SAG-U), яка функціонує при європейській штаб-квартирі Збройних сил США у німецькому Вісбадені й налічує близько 300 військових.

Документ ухвалили письмовою процедурою у кулуарах зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі, його оприлюднять у п’ятницю після офіційного затвердження міністрами, пише DPA.

14 июня, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Украина

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