П’ятьох британців затримали через підозру в підготовці атаки на військову базу

Британські правоохоронці продовжують розслідування інциденту біля авіабази RAF Fairford у графстві Глостершир. П’ятьох чоловіків затримали після повідомлення про підозрілу активність неподалік стратегічного військового об’єкта. Наразі всі вони звільнені під заставу, однак залишаються під слідством.

Інцидент стався в ніч проти неділі, коли місцева мешканка повідомила поліції про підозрілу поведінку біля села Whelford неподалік RAF Fairford. За її словами, поблизу були помічені кілька білих фургонів і люди в масках. Правоохоронці оперативно направили на місце озброєні підрозділи, а згодом до операції долучилися фахівці з вибухотехніки.

Поліція затримала п’ятьох чоловіків віком від 23 до 25 років. Усі вони є громадянами Великої Британії та походять із Лондона. Спочатку затримання проводилися за підозрою у злочинах, пов’язаних із вибуховими речовинами. Згодом формулювання було змінене на підозру в підготовці терористичного акту.

Особливу увагу слідства привернули три транспортні засоби. Через підозру щодо можливого вибухового обладнання частину прилеглої території було оточено, а мешканців приблизно 85 будинків у Whelford евакуювали. Ситуація спричинила масштабну поліцейську операцію та тимчасові обмеження для місцевих жителів.

Водночас у справі залишається багато невідомого. Після допитів усіх п’ятьох затриманих відпустили під заставу з обмеженнями щодо пересування та контактів. Британська контртерористична поліція наголосила, що розслідування триває, а слідчі розглядають кілька можливих версій події.

Одна з найбільш чутливих версій стосується можливого іноземного втручання. Керівник британської контртерористичної поліції заявив, що правоохоронці перевіряють, чи могли підозрювані діяти як посередники іноземної держави — свідомо або несвідомо. Державний секретар США Марко Рубіо також заявив, що, на його думку, за інцидентом стоїть іноземний актор. Водночас публічних доказів, які дозволяли б остаточно встановити замовника або мотив, наразі немає.

У британських та американських медіа особливу увагу приділяють можливому іранському сліду. RAF Fairford має стратегічне значення для американських військових операцій і раніше використовувалася для розміщення американських стратегічних бомбардувальників. Через це об’єкт розглядається як потенційно важлива ціль на тлі загострення відносин між США та Іраном.

Однак Тегеран категорично заперечує будь-яку причетність до інциденту. Посольство Ірану у Великій Британії назвало припущення про іранський зв’язок необґрунтованими. Британські правоохоронці також поки не заявляли, що встановили зв’язок затриманих із Іраном.

Не менш важливим питанням стало те, як саме підозрювані опинилися поблизу військового об’єкта. За повідомленнями британських ЗМІ, саме уважність місцевої мешканки дозволила своєчасно звернути увагу поліції на незвичну активність. Водночас представники місцевої влади вже поставили питання про рівень безпеки навколо бази та про те, наскільки ефективно правоохоронні органи відстежували підозрілу активність.

Наразі RAF Fairford залишається під посиленими заходами безпеки, а слідчі продовжують аналізувати транспортні засоби, матеріали та контакти затриманих. Ключове питання розслідування — чи йшлося про реальну підготовку атаки на військовий об’єкт, чи підозріла активність мала інше пояснення.

Британські служби поки не роблять остаточних висновків. Саме тому справа RAF Fairford залишається відкритою, а будь-які твердження про конкретного організатора або державу, що могла стояти за інцидентом, потребують підтвердження результатами розслідування.