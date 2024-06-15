За 0,305 секунди: японський робот встановив новий світовий рекорд зі складання кубика Рубіка

Про це повідомляє Sciense Alert.

Це справжня мить, яку неможливо пропустити, як ви можете бачити на відео з роботом в дії. На щастя, відео також містить кілька сповільнених повторів досягнення, тож ви можете побачити, що відбувається.

Новим рекордсменом став робот TOKUI Fast Accurate Synchronized Motion Testing — або скорочено TOKUFASTbot — названий на честь інженера, відповідального за його розробку.

Аби мати змогу встановити цей рекорд, у TOKUFASTbot було вбудовано кілька дуже корисних функцій, зокрема алгоритм розпізнавання кольорів, створених на основі штучного інтелекту, та механізм обертання, який розвертається на 90 градусів всього за 0,009 секунди.

Спершу робот був занадто швидким для пластикової іграшки і постійно застрягав у блоці головоломки. Аби досягти рекорду, довелося вносити різні корективи та доопрацювання.

Наразі цей робот допомагає конструювати двигуни.

«Щоб продемонструвати наші технічні можливості у досягненні високошвидкісного, високоточного намотування обмоток, які є ключовими для підвищення продуктивності та ефективності двигунів, що використовуються у багатьох наших продуктах, наші молоді інженери добровільно працювали над встановленням світового рекорду», — зазначив старший генеральний менеджер Mitsubishi Electric Юдзі Йошимура.