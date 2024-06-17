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The Hill: Кількість ядерної зброї у Китаї стрімко збільшується

Китай продовжує нарощувати кількість ядерних боєголовок, і до 2030 року за цим показником може зрівнятися зі США та Росією.

Про це пише The Hill з посиланням на доповідь Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI), опубліковану 17 червня.

«Китай розширює свій ядерний арсенал швидше, ніж будь-яка інша країна. Але майже в усіх державах, що мають ядерну зброю, є або плани, або значний поштовх до збільшення своїх ядерних сил», – прокоментував старший науковий співробітник SIPRI Ханс Крістенсен.

Фахівці SIPRI підрахували, що китайські запаси ядерної зброї зросли з 410 до приблизно 500 боєголовок у 2023 році і до 2030 року можуть сягнути 1000 боєголовок.

«Хоча загальна кількість ядерних боєголовок у світі продовжує падати, оскільки зброю часів холодної війни поступово демонтують, на жаль, ми продовжуємо спостерігати щорічне збільшення кількості нових ядерних боєголовок. Схоже, що ця тенденція продовжуватиметься і, ймовірно, прискориться в найближчі роки, і це викликає занепокоєння», – заявив директор SIPRI Ден Сміт.

За його даними, зараз у світі розгорнуто і перебуває у бойовій готовності близько 2,1 тис. ядерних ракет, майже всі вони належать США та Росії.

17 июня, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости

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