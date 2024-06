Рада дозволила фінансувати підрозділи Сил оборони з місцевих бюджетів » Байден скасовує вимогу депортації для частини іммігрантів без документів, одружених з громадянами США Президент США Джо Байден 18 червня має намір оголосити про запровадження нових заходів правового захисту для осіб, які проживають у США, не маючи на те відповідних дозвільних документів, але є одруженими з американськими громадянами. Згідно із новими правилами, такі подружжя американських громадян будуть захищені від ризику бути депортованими з країни, а також зможуть отримати дозвіл на роботу та шлях до отримання громадянства США згодом. Про це повідомляють американські медіа, зокрема, видання The Washington Post та The New York Times, з посиланням на двох неназваних посадовців адміністрації Байдена, знайомих з деталями запланованого оголошення. За підрахунками посадовців адміністрації, близько 500 000 людей без дозволу на легальне проживання у США одружені з американськими громадянами, а також близько 50 000 прийомних незадокументованих дітей американських громадян зможуть скористатися з нової програми. Однією з умов для подання заявки стане проживання іммігранта у США протягом щонайменше 10 років станом на 17 червня 2024 року, а також відповідність іншим стандартним вимогам, як то перевірки на відсутність кримінального минулого тощо. За підрахунками Інституту міграційної політики, які наводить The Washington Post, близько 1,1-1,3 мільйона іммігрантів без документів одружені з громадянами США. Таким чином, сотні тисяч з них не зможуть скористатися з програми через недостатній час, проведений у США, наявність кримінальних судимостей тощо. Байден зробить відповідне оголошення під час відзначення в Білому домі 12-ї річниці іншої програми допомоги несанкціонованим іммігрантам, запровадженої за часів його перебування на посаді віцепрезидента країни. Тоді, 15 червня 2012 року, президент Барак Обама започаткував програму – відому як Відкладення дій щодо прибулих у дитинстві, або DACA за англійською абревіатурою – яка дозволила іммігрантам без документів, що прибули до Сполучених Штатів ще у дитинстві, подавати заявки на отримання дозволу на роботу та згодом мати можливість отримати американське громадянство.