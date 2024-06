США мають намір призупинити всі поставки по контрактам систем ППО «Patriot» та ЗКР до них у країни Європи і перенаправляє їх в Україну Канада виділила CAD15 млн ($10,94 млн) для добудови II черги Національного музею Голодомору » Україна робить недостатньо для боротьби з корупцією, — The Washington Post США та союзники вважають, що Україна не докладає достатньо зусиль для боротьби з корупцією. Українські посадовці ж це заперечують Про це пише The Washington Post. Видання зазначає, що українські чиновники наполягають на тому, що вони борються з корупцією «так само запекло, як їхні війська борються з російськими окупантами на фронті». Проте Сполучені Штати і союзники вважають, що цього все ще недостатньо. «І це є джерелом дедалі більшого напруження між Києвом і деякими з його найбільших прихильників, що створює постійну загрозу для додаткової економічної та військової допомоги», — йдеться у повідомленні. Зазначається, що майже щомісяця до низки гучних арештів і звільнень додається нова справа щодо корупції. В Україні наголошують, що ці справи є свідченням успішних зусиль по боротьбі з хабарництвом. Однак усі обвинувачені наполягають на своїй невинуватості, і їхні справи ще не дійшли до суду. «Те, що кількість справ подвоїлася, не означає, що корупції стало вдвічі більше. Навпаки — це означає, що ми працюємо вдвічі ефективніше, ніж раніше», — цитує The Washington Post очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка. Проте американські посадовці, включно з держсекретарем Ентоні Блінкеном, кажуть, що цього все ще недостатньо, адже на кону боротьби з корупцією в Україні стоять мільярди — не лише власні податкові кошти, а й військова та економічна допомога Заходу, пише видання. У матеріали йдеться, що члени Конгресу від Республіканської партії називали корупцію однією з причин перешкоджання наданню пакета допомоги на суму 61 мільярд доларів попри те, що прямих звинувачень у нецільовому використанні чи привласненні американських грошей або зброї не надходило. Також за словами джерел The Washington Post, зустріч між президентом Володимиром Зеленським і держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Києві була напруженою — Зеленський був розчарований тим, що Блінкен зосередився на питаннях корупції. За даними видання, українські високопосадовці скаржаться, що західні союзники часто використовують стереотип про корупцію в Україні як привід для затримки необхідної допомоги, і що це звинувачення є не лише кліше, але й свідченням «лицемірства в столицях, які мають власні проблеми з корупцією».