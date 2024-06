У Києві невідома жінка понівечила могили загиблих за Україну воїнів Да Вінчі, Джуса та Петриченка В Україні вперше представили ударний безпілотник «Булава», який перевершує російський «Ланцет» » Зеленський був розчарований увагою Блінкена до корупції в Україні під час останньої зустрічі Американське видання The Washington Post написало про дедалі напруженіші стосунки між владою України та США і західними партнерами у питанні щодо боротьби з корупцією, що створює постійну загрозу для додаткової економічної та військової допомоги Києву — стаття The Washington Post «Україна стверджує, що перемагає у війні з корупцією. Захід хоче більшого» «Українські урядовці наполягають на тому, що вони борються з корупцією так само запекло, як їхні війська воюють з російськими окупантами на сході. Але західні уряди, включно зі Сполученими Штатами, кажуть, що цього все ще недостатньо, і це є джерелом дедалі більшої напруженості у відносинах між Києвом і деякими з його найсильніших прихильників, що створює постійну загрозу для додаткової економічної та військової допомоги». У матеріалі йдеться про гучні справи та антикорупційні органи, але, як зазначає The Washington Post, американські посадовці, включно з держсекретарем Ентоні Блінкеном, кажуть, що цього все ще недостатньо. Видання посилається на українських чиновників, які кажуть, що ці справи є свідченням узгоджених і успішних зусиль у боротьбі з хабарництвом. Однак усі обвинувачені наполягають на своїй невинуватості, і їхні справи ще не дійшли до суду. «Те, що кількість справ подвоїлася, не означає, що корупції стало вдвічі більше. Навпаки: Це означає, що ми працюємо вдвічі ефективніше, ніж раніше», — цитує видання очільника САП Олександра Клименка.