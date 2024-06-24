Боррель: ЄС створив лазівку, щоб обійти вето Угорщини на підтримку України

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель повідомив, що Євросоюз розробив юридичний обхідний шлях, щоб обійти вето Угорщини на закупівлю зброї для України за рахунок прибутків, отриманих від заморожених російських активів цього року, що також може розчистити шлях для G7 для виплати Києву $50 млрд. — Боррель в інтерв’ю Financial Times передає «Європейська правда»

За його словами, оскільки Угорщина утрималася від попередньої домовленості про відкладення доходів від заморожених російських активів, вона «не повинна брати участь у прийнятті рішення про використання цих грошей».

Боррель додав, що обхідний шлях «складний, як і кожне юридичне рішення, але він працює».

Лазівку обговорюватимуть міністри закордонних справ країн ЄС у понеділок у Люксембурзі.