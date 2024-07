Через обстріли є нові знеструмлення у 3-х областях, на енергооб’єкті загинув працівник За добу на фронті відбулося 142 боєзіткнення » Десятки російських планерних бомб впали на території РФ Американське видання The Washington Post отримало у своє розпорядження внутрішні документи влади Бєлгородської області РФ, які засвідчують падіння планерних бомб, які окупанти запускають по Україні, на самій російській території. У документах вказані місця падіння, розглядаються питання знешкодження та евакуації у разі надзвичайної ситуації. Згідно з документом, щонайменше 38 бомб, яким приписують нещодавні територіальні успіхи Росії, впали в Бєлгородській області на кордоні з Україною між квітнем 2023 і квітнем 2024 року, хоча більшість з них не вибухнули. Також щонайменше чотири бомби впали на саме місто Бєлгород, регіональний центр з населенням близько 400 тисяч осіб. Ще сім були знайдені в навколишніх передмістях. Найбільше, 11, впало в прикордонному Грайворонському районі, де деякі з них не вдалося знайти через «складну оперативну обстановку». Документ, спочатку перехоплений українською розвідкою і переданий The Post, містить таблицю інцидентів з посиланнями на надзвичайні постанови про знешкодження бомб і евакуацію і є продуктом відділу з надзвичайних ситуацій міста Бєлгорода. Інфографіка: The Washington Post Більшість бомб були виявлені цивільними особами — лісниками, фермерами або мешканцями навколишніх сіл. У більшості випадків Міністерство оборони не знало, коли були запущені бомби, що вказує на те, що деякі з них могли знаходитися там протягом декількох днів. Незалежне російське ЗМІ Astra підтвердило, що багато інцидентів, описаних у документі, збігаються з тими, які воно отримало від місцевих органів влади та з повідомлень у місцевих засобах масової інформації. Місцева влада, як правило, мовчить про ці інциденти, повідомляючи лише про «нещасні випадки», звинувачуючи в них українські обстріли або просто не повідомляючи про різні вибухи, що прогриміли в регіоні, особливо останнім часом. Astra підрахувала, що Росія випадково скинула понад сотню бомб на власну територію, а також на окуповані райони на сході України за останні чотири місяці — в той самий період, коли спостерігалося значне збільшення використання планерних бомб. Російський уряд не відповів на прохання видання прокоментувати документ або повідомлення про невдале застосування планерних бомб.