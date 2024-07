Японія успішно запустила ракету-носій H3, яка вивела на орбіту супутник для спостереження за Землею Польська сторона обмежила пропуск українських вантажівок через кордон » Financial Times: Європа б’є на сполох через невдалий виступ Байдена на дебатах Європейські країни занепокоєні поверненням колишнього президента США Дональда Трампа до Білого дому й пов’язаними з цим ризиками – як щодо війни в Україні, так загальноєвропейської безпеки та торгівлі між ЄС та США. Страх Європи посилили провальні для президента США Джо Байдена дебати. Про це повідомляє Financial Times. Газета Financial Times наводить спогади про зустріч Байдена з європейською делегацією на початку року, коли президент США був різким і переконливим, що заспокоїло європейців, але лише до останніх моментів розмови. «Він закінчив зустріч тим самим анекдотом, з якого її розпочав. У всіх завмерло серце», розповіла FT особа, якій відомий перебіг цієї дискусії. Занепокоєння щодо віку Байдена, гостроти його розуму і здатності перемогти Трампа на виборах у листопаді неухильно зростає в європейських столицях. Уряди стурбовані тим, що повернення Трампа означатиме для трансатлантичної торгівлі, відносин у сфері безпеки і для України. «Можливо, Європа нарешті прокинеться після перших теледебатів. Сподівання на те, що Байдена переоберуть, зовсім не допоможе», – сказав депутат від німецької соціал-демократичної партії та голова комітету у закордонних справах Бундестагу Міхаель Рот. FT зазначає, друге президентство Трампа розглядається в Європі як значна геополітична загроза, особливо після того, як він поставив під сумнів захист союзників по НАТО в разі конфлікту і пообіцяв високі тарифи на трансатлантичну торгівлю. Європейські дипломати намагаються розробити заходи з пом’якшення наслідків, «водночас молячись, щоб вони не знадобилися». Чиновники ЄС у Брюсселі, які мають набагато більш тісні відносини з адміністрацією Байдена, визнають, що фізичний стан президента США помітно погіршився за останні чотири роки. Чимало європейських дипломатів на саміті лідерів G7 в Італії цього місяця в приватних розмовах відзначили його помітну розсіяність і фізичні обмеження. «Демократи повинні будуть вирішити на своєму з’їзді в середині серпня, чи дійсно вони збираються виставляти Джо Байдена», – сказав депутат від ліберальної німецької ВДП Міхаель Лінк, додавши, що «іноді було важко зрозуміти, що говорив Байден» під час дебатів. Депутат від правоцентристської німецької партії ХДС та експерт з питань зовнішньої політики Норберт Реттген заявив, що «демократи повинні негайно змінити свого кандидата». У Польщі з побоюванням спостерігають за президентськими перегонами в США в той час, коли Росія загрожує східному флангу НАТО, а сусідня Україна значною мірою залежить від поставок американської зброї. Польські політики (як влада, так і опозиція) давно вважають Вашингтон своїм найважливішим партнером у сфері безпеки. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський приєднався до хору голосів, які натякають на те, що Байдену слід розглянути можливість відходу, щоб уникнути катастрофічних наслідків. «Важливо керувати своєю поїздкою на захід сонця», – пожартував Сікорський, навівши перед цим приклад римського імператора Марка Аврелія, який передав владу своєму сину Коммоду, з чого ведуть початок занепаду Римської імперії. В Італії, де віце-прем’єр-міністр Маттео Сальвіні відкрито заявляє про свою підтримку Трампа, інші члени уряду прем’єр-міністра Джорджи Мелоні були дуже обережними, уникаючи будь-яких публічних коментарів щодо дебатів або тривожного виступу Байдена. Однак колишній прем’єр-міністр Маттео Ренці, який зараз є депутатом від центристської опозиції, відкрито закликав Байдена піти у відставку і звільнити місце для альтернативного кандидата. «Джо Байден не може цього зробити. Як сенатор, віце-президент і президент, він з честю служив США. Він не заслуговує на безславний кінець… змінити коней – це обов’язок кожного», – написав Ренці у соцмережі X.