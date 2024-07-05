Bitcoin впав до найнижчого рівня з лютого

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що на п’ятницю 5 липня Bitcoin знизився на 8,1% і коштує $54 300. Водночас у порівнянні з березнем, валюта впала на 25%, адже «шум навколо американських біржових фондів, які інвестують безпосередньо в токени, поступається побоюванням щодо вищих процентних ставок і політичної невизначеності».

Bloomberg зауважує, що адміністратори збанкрутілої біржі Mt. Gox повертають кредиторам велику кількістю Bitcoin, загальна ціна яких становить близько $8 мільярдів, коли 5 липня з гаманця Mt. Gox перевели токенів на $2,7 млрд. Як зазначає інформаційне агентство, невизначеність, скільки із цих токенів будуть продані, створює тиск на ринок.

Водночас фіксуються ознаки підготовки влади Німеччини продати частину з 50 тис. біткоїнів, які раніше конфіскували в інтернет-злочинців. У той же час майнери змушені вивантажувати токени, щоб впоратися зі зменшенням прибутковості.

«У березні біткойн досяг історичного максимуму в $73 798 завдяки несподівано високому попиту на перші американські ETF для цього токена. З тих пір приплив зменшився, що призвело до падіння біткойнів і кинуло пляму на решту ринку цифрових активів», — пояснює Bloomberg.