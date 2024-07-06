ВПС США опублікували фотографії свого тактичного безпілотника ULTRA

Бойові дії на Близькому Сході стали випробувальним полігоном для західних військових технологій. Безпілотники MQ -9 Reaper, які використовуються для дальньої розвідки і захисту від терористичних атак, а також інших місій, виявилися дуже дорогими. Так само Reaper вразливий, і при вартості в 30 мільйонів доларів США, були втрати дронів від вогню противника.

Причина такої ціни в тому, що дрон Reaper створювався як штурмовик, який пізніше був модифікований для розвідувальних місій. Оскільки малий показник бойових дій був дуже великою надмірністю, піддаючи ризику дуже дорогий дрон, ВПС потребували альтернативи.

Ось тут і з’явилася компанія DZYNE Technologies Incorporated. Генеральний директор DZYNE, сказав, що спільно з Центром швидких інновацій (CRI) Дослідницької лабораторії ВПС (AFRL) компанії довелося розробити новий безпілотник, який був би недорогим, менш уразливим і міг би швидко підніматися в повітря.

Результатом став безпілотник ULTRA, створений на основі наявної спортивної моделі літака. Він був перетворений на військовий безпілотний літальний апарат з використанням технології UAS. Він може бути не таким просунутим, як Reaper, але він набагато дешевший і має тривалість польоту 80 годин з корисним навантаженням до 180 кг.

Безпілотник ULTRA має посилену GPS і може нести реконфігуровану безліч електрооптичних/інфрачервоних, радіочастотних та інших корисних навантажень для збору розвідданих. Оскільки ULTRA працює на меншій висоті, ніж Reaper, тому застосовано датчики COTS.

Новий економічний безпілотник дасть змогу ВПС задіяти більшу кількість цих безпілотників для покриття більш віддалених районів. ULTRA зможе виконувати місії далеко від доступних аеродромів, використовуючи супутникові системи управління «Point and Click».