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Норвегія виділить $92,7 млн на посилення ППО для України

Про це на саміті НАТО заявив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, пише Reuters.

«Українці потребують більшої протиповітряної оборони, щоб захистити своє населення від російських бомб і ракет», — сказав міністр.

Нагадаємо, що вчора, 10 липня, норвезький прем’єр повідомив, що його країна вирішила передати Україні 6 літаків F-16. Постачання винищувачів має відбутися у цьому році.

Що відомо про саміт НАТО

75-й саміт Північноатлантичного альянсу проходить 9-11 липня у столиці США Вашингтоні.

27 квітня, ексзаступниця генерального секретаря НАТО Роуз Ґоттемюллер заявила, що на липневому саміті НАТО у Вашингтоні розглянуть питання вступу України до Альянсу. Водночас Ґоттемюллер пояснила, що наразі дехто з членів Альянсу вважає, що Україна не повинна вступати до НАТО, поки триває війна.

Видання The New York Times повідомило, що НАТО на саміті у США оголосить про започаткування місії з допомоги Україні. The NYT зазначало, що Україна не почне переговори про членство на найближчому саміті НАТО, але Альянс оголосить структуру для координації допомоги в довгостроковій перспективі.

11 июля, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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