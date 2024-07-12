Британія заявила, що не дозволяла Україні застосовувати Storm Shadow по території РФ

Видання The Telegraph з посиланням на співрозмовників у Міноборони країни пише, що уряд Великої Британії поки не давав дозволу Україні на використання ракет Storm Shadow по цілях на території Росії, попри заяви прем’єра Кіра Стармера і президента України Володимира Зеленського — The Telegraph

У четвер на Даунінг-Стріт прокоментували, що політика уряду щодо застосування Україною переданої далекобійної зброї «не змінилася», попри коментарі Стармера, який сказав, що спосіб використання переданих Британією ракет Storm Shadow є справою України.

Президент України Володимир Зеленський після того згадував, що «дізнався про дозвіл використовувати Storm Shadow по цілях на території Росії», і що він говорив про це зі Стармером на першій зустрічі.

Джерела повідомили журналістам, що цього року Storm Shadow «ще не застосовувалася».

Один зі співрозмовників сказав, що у ситуації «більше нюансів», ніж склалося враження, і що для застосування цих крилатих ракет по цілях на території Росії потрібна буде скоординована згода трьох країн, одна з яких Британія.