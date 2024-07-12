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Угорщина проти того, щоб НАТО стало «антикитайським» блоком

Про це повідомляє Reuters.

Сіярто наголосив, що вважає НАТО оборонним альянсом і, за його словами, його не можна перетворити в «антикитайський блок».

Reuters зауважує, що КНР є важливим торговельним та інвестиційним партнером ЄС, однак після повномасштабного вторгнення Росії в Україну інші члени Євросоюзу прагнуть стати менш залежними від Пекіна.

Водночас інформаційне агентство додає: глава угорського МЗС на полях Вашингтонського саміту НАТО вказав, що вступ України до Альянсу нібито послабить його єдність.

«Вступ України не зміцнить, а послабить Альянс єдності, оскільки існують абсолютно різні думки щодо їхнього членства. Членство України в НАТО також не посилило б оборонний характер Альянсу, оскільки на практиці це створило б ризик відкритого конфлікту між Росією та НАТО», — сказав він.

12 июля, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости

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