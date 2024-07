Припинення Україною транзиту російської нафти: Угорщина може подати до суду Navigating the UAE Holiday Landscape » Представники Демократичної партії та донори підтримали Гарріс після виходу Байдена з президентських перегонів у США Динаміка, як видається, була на боці віцепрезидентки США Камали Гарріс у понеділок, коли хвиля законодавців, губернаторів і фінансових донорів від Демократичної партії висловила свою підтримку її кандидатури на посаду президента від партії на виборах у листопаді після того, як президент США Джо Байден вибув з виборчих перегонів. Після свого несподіваного оголошення в неділю Байден оголосив свою підтримку Гарріс у протистоянні з колишнім президентом Дональдом Трампом, кандидатом від Республіканської партії. Гарріс, якій 59 років, швидко оголосила, що буде боротися за номінацію. Вона була сенатором від найбільш густонаселеного штату країни, Каліфорнії, коли Байден обрав її у 2020 році своєю напарницею після того, як спроба Гарріс позмагатися за номінацію з Байденом та іншими ключовими претендентами зазнала невдачі. Party leaders are scrambling to unify around a single candidate If the party holds the virtual vote and Harris receives a majority of the delegates’ votes, she would become the Democratic presidential nominee. | Learn more Її рейтинг схвалення в національних опитуваннях значною мірою відображав рейтинг президента, але деякі опитування вірогідних виборців показують, що Гарріс має трохи кращі показники, ніж Байден, проти Трампа, а в деяких опитуваннях вона випереджає Трампа. У своїй заяві Гарріс зазначила, що Байден, вийшовши з перегонів проти Трампа, «робить те, що він робив протягом усього свого життя-служіння: ставить американський народ і нашу країну понад усе». «Я зроблю все, що в моїх силах, щоб об’єднати Демократичну партію — і нашу націю — щоб перемогти Дональда Трампа, — сказала вона. — До виборів залишилося 107 днів. Разом ми будемо боротися. І разом ми переможемо». ActBlue, провідна платформа збору коштів Демократичної партії, повідомила ввечері 21 липня, що лише за неділю вона зібрала 46,7 мільйона доларів невеликих пожертвувань для кампанії Гарріс. Це контрастує з багатотижневим падінням підтримки Байдена, особливо серед провідних донорів, після його виступу на дебатах проти Трампа наприкінці червня. Асоціація демократичних комітетів штатів заявила, що «переважна більшість» лідерів партії у штатах підтримала Гарріс як кандидатку від партії, а кілька утрималися з процедурних причин. До недільної хвилі підтримки Гарріс також долучився принаймні один член кабінету Байдена, міністр транспорту Піт Буттіджедж, який сказав, що зробить «усе, що в моїх силах», щоб допомогти обрати Гарріс. Якщо партія схвалить кандидатуру Гарріс замість Байдена, вона стане першою чорношкірою жінкою з південноазійським корінням та кандидаткою у президенти від великої партії за 248-річну історію Сполучених Штатів. ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ: Камала Гарріс може стати кандидаткою у президенти США Оголошення Байдена в неділю сталося після дедалі гучніших закликів до нього всередині Демократичної партії «передати смолоскип» на тлі зниження його рейтингів у національних опитуваннях і занепокоєнь, викликаних його виступом на дебатах. Під час дебатів 81-річний президент часто втрачав хід думок, не зміг наполегливо відстояти свою позицію проти 78-річного Трампа або захистити власну роботу в Білому домі. Байден наполегливо стверджував, що не вийде з перегонів, якщо тільки «Всемогутній Господь» не попросить його про це, або якщо йому не покажуть дані опитувань, за якими він не зможе перемогти Трампа вдруге, або ж якщо його лікарі не порадять, що він фізично не в змозі продовжувати. «Я вважаю, що це в інтересах моєї партії та країни, щоб я відійшов та зосередився виключно на виконанні моїх обов’язків президента до кінця мого терміну», — сказав він у заяві в неділю. Його повноваження закінчуються в січні. Байден заявив, що планує звернутися до нації щодо свого рішення пізніше цього тижня. Трамп відповів на цю заяву нападками на Байдена та Гарріс. «Підступний Джо Байден не був придатний балотуватися в президенти, і точно не придатний служити – і ніколи не був!» — написав Трамп у соцмережах, додавши, що Гарріс є такою ж поганою, як і Байден. «Гарріс буде легше перемогти, ніж Джо Байдена», — сказав Трамп мережі CNN. Багато республіканців зреагували, закликавши Байдена піти у відставку з поста президента. Спікер Палати представників Майк Джонсон закликав Байдена піти у відставку, стверджуючи, що якщо він нездатний продовжувати висувати свою кандидатуру на наступний чотирирічний термін, він також нездатний залишатися на посаді президента до 20 січня 2025 року. Якби Байден пішов у відставку, Гарріс негайно склала б присягу президента, принаймні до інавгурації переможця виборів у листопаді.