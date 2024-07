США ввели санкции против сети из Китая, помогающей ракетной программе Северной Кореи The Hill: У Трампа проблеми з пам’яттю » Євросоюз відмовився підтримати Угорщину та Словаччину щодо транзиту нафти «Лукойлу» через Україну Спроби Угорщини та Словаччини залучити ЄС до суперечки з Україною провалилися. Європейська комісія загальмувала їхнє прохання закликати Київ зняти нещодавні санкції з російської нафтової компанії «Лукойл». Про це повідомляє Financial Times. Угорщина та Словаччина отримали звільнення від загальноєвропейської заборони імпорту російської нафти після повномасштабного вторгнення Москви в Україну. Проте недавнє рішення Києва припинити транзит продукції «Лукойлу» з Росії трубопроводом «Дружба» може призвести до скорочення постачань, заявляють обидві країни. Вони звернулися до Європейської комісії, яка займається торговельною політикою ЄС, з проханням розпочати консультації щодо торговельної угоди з Україною. Проте Валдіс Домбровскіс, комісар ЄС з торгівлі, заявив Financial Times, що Брюсселю знадобиться більше часу для збирання доказів та оцінки правової ситуації. На вчорашній зустрічі торгових представників держав-членів 11 країн виступили на підтримку його погляду, і жодна з них не стала на бік Будапешта та Братислави, повідомили FT три дипломати. Один із них заявив, що торгова угода з Україною включає положення про безпеку, яке може допустити зрив поставок. Як зазначає FT, вибір часу для скарги Угорщини Словаччини особливо іронічний з огляду на те, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан останніми тижнями викликав глибоке роздратування більшості своїх партнерів по ЄС та Єврокомісії, в односторонньому порядку лобіюючи план мирного врегулювання по Україні під час візитів до Росії. та Китай без схвалення Брюсселя. Київ наполягає, що трубопроводом іде той самий обсяг нафти, що й раніше, завдяки іншим російським компаніям. Російська нафта становить 35-40% вхідних ресурсів єдиного словацького НПЗ. Продукція, вироблена з цієї нафти, також експортується до самої України та багатьох країн Центральної Європи в рамках іншого виключення, наданого до 5 грудня. Президент Словаччини Петер Пеллегріні заявив, що він «мусить відреагувати», якщо Україна не змінить свою позицію щодо «Лукойлу». Пеллегріні додав, що Словаччина допомагає Україні реверсом газу та продажем електроенергії. Представники Угорщини відмовилися від коментарів. Поставки «Лукойлу», що проходять через Україну, становлять близько 25-30% імпорту нафти в країну.