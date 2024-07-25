У ЄС вважають, що Росія бреше про економічне зростання РФ за добу війни в Україні втратила 1230 військових » Росіяни будують укріплення біля Кримського мосту в Керчі Російські окупанти будують укріплення біля Керченського мосту, аби захистити його від українських морських дронів Про це повідомляє проєкт «Крим.Реалії». За словами кореспондента видання, в акваторії Керченської протоки помітно плавучий кран. Також у матеріалі додають: очевидці стверджують, що кількість російських барж для захисту Кримського мосту від морських дронів збільшилася. Водночас «Крим. Реалії» зауважує, що аналітик відділу досліджень зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва Бреді Афрік з посиланням на супутникові знімки нещодавно повідомив, влада РФ продовжує збільшувати кількість барж біля Керченського мосту.