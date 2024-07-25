Росіяни будують укріплення біля Кримського мосту в Керчі

Про це повідомляє проєкт «Крим.Реалії».
За словами кореспондента видання, в акваторії Керченської протоки помітно плавучий кран.
Також у матеріалі додають: очевидці стверджують, що кількість російських барж для захисту Кримського мосту від морських дронів збільшилася.
Водночас «Крим. Реалії» зауважує, що аналітик відділу досліджень зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва Бреді Афрік з посиланням на супутникові знімки нещодавно повідомив, влада РФ продовжує збільшувати кількість барж біля Керченського мосту.
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