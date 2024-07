Євросоюз відмовився підтримати Угорщину та Словаччину щодо транзиту нафти «Лукойлу» через Україну » США ввели санкции против сети из Китая, помогающей ракетной программе Северной Кореи Министерство финансов США ввело санкции против сети из шести физических и пяти юридических лиц, базирующихся в Китае, за поддержку ракетно-космической программы Северной Кореи. В своем сообщении Минфин отметил, что Пхеньян нарушает многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН, запрещающие ему использовать технологии баллистических ракет, включая неудачную попытку вывести на орбиту военный спутник в мае этого года. Сеть, возглавляемая гражданином Китая Ши Цяньпэем, помогала представителю Второй академии естественных наук КНДР Чо Чхоль Мину в приобретении критически важных материалов и компонентов, говорится в сообщении Минфина, опубликованном в среду. Чо Чхоль Мин, ранее внесенный в санкционный список, сотрудничал с Ши Цяньпэем для закупки металлических листов и электроники, необходимых для производства северокорейских ракет. Под санкции также попали соратники Ши Цяньпэя, его сотрудники, супруга и отец. По сообщению Минфина, следующие организации способствовали закупке и отправке материалов в Северную Корею: Пекинская научно-технологическая компания (Beijing Sanshunda Electronics Science and Technology),

Фабрика электроники Цидун Хэнчэн (Qidong Hengcheng Electronics Factory),

Базирующаяся в Пекине компания Бэйцзин Цзинхуа Циди (Beijing Jinghua Qidi Electronic Technology Co.),

Шэньчжэньская компания электроники Mean Well (Shenzhen City Mean Well Electronics),

Металлообрабатывающая компания Идатун Тяньцзинь (Yidatong Tianjin Metal Materials). В сообщении отмечается, что КНДР поставляет баллистические ракеты России, которая использует их в войне в Украине. Заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон осудил действия Пхеньяна по разработке и распространению баллистических и ракетных технологий как «безответственные и дестабилизирующие», подтвердив приверженность США соблюдению международных санкций. В марте США также вводили санкции против шести физических лиц и двух компаний, базирующихся в России, Китае и Объединенных Арабских Эмиратах, обвинив их в перечислении средств на программу вооружений Северной Кореи. Санкции предусматривают блокировку активов физических и юридических лиц в США.