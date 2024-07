Євросоюз відмовився підтримати Угорщину та Словаччину щодо транзиту нафти «Лукойлу» через Україну СБУ і Нацполіція знешкодили агентурну групу фсб, яка готувала підпали торгових центрів у Євросоюзі » The Hill: У Трампа проблеми з пам’яттю Дональд Трамп, 78–річний колишній президент США, заявив про свої плани балотуватися на пост президента у 2024 році. І став найстарішим кандидатом в історії країни. Про це пише видання The Hill. «Трамп вже не є тією людиною, якою був раніше. Зараз колишній президент регулярно плутає імена, коли говорить навмання, і насилу закінчує речення», – звернув увагу ветеран Демократичної партії Макс Бернс. Він нагадує, що Трамп неодноразово заявляв, що всі кандидати в президенти повинні проходити когнітивний тест (перевірку розумових здібностей) незалежно від віку. «Його проблеми з пам’яттю добре задокументовані; колишній президент, здається, не міг пригадати, що він робив або з ким розмовляв протягом більшої частини дня 6 січня 2021 року. Він також регулярно забуває, хто є чинним президентом, часто плутаючи Джо Байдена та Барака Обаму під час негласних зауважень. Це здається досить важливим», – зазначає видання. «Проблемою для Трампа стала і кандидатура Камали Гарріс, яка майже на 20 років молодша від нього. Вона енергійніша, активо їздить країною у своїй передвиборчій боротьбі. Трамп до такого на звик» ,– додає видання. Згідно з опитуванням, опублікованим в The Hill, 60% американців вважають, що Трамп є занадто старим для зайняття посади президента. Понад половина виборців, які стежили за дебатами між Трампом і Байденом, вважають, що колишньому президенту слід сконцентруватися на своєму психічному здоров’ї й відмовитися від участі в виборчій кампанії.