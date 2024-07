У Франції одночасно пошкодили обладнання операторів зв’язку у шести районах Китай перекрив Росії 80% платежів у юанях » 5 найкращих ігрових автоматів у казино High Roller Шукаєте найкращі ігрові автомати High Roller Casino? Я підтримаю вас, оскільки я розбираю найкращі варіанти, доступні на сайті. У бібліотеці ігор High Roller Casino є понад 2000 слотів, наданих 40 студіями програмного забезпечення. Але які найкращі? Це питання, на яке я спробую відповісти, представивши вам мої п’ять улюблених слотів, доступних на цій платформі. В ці ігри також можна грати, використовуючи гральні додатки. Immortal Romance Mega Moolah Програмне забезпечення : Microgaming

Барабани та ряди : 5×3

ВПГ : 93,40%

Дата випуску : 24 червня 2021 р

Виплатні лінії : 243

Виграш : прогресивний джекпот Враховуючи, що цей сайт називається High Roller Casino, цілком природно почати мою розмову про слоти High Roller Casino з гри, яка може зробити вас мільйонером. Йдеться про слот Immortal Romance Mega Moolah, який, як і всі інші ігри з сімейства Mega Moolah, має прогресивний джекпот. Це тип джекпоту, який продовжує зростати, коли гроші ставляться в грі. Оскільки в такі ігри грає величезна кількість гравців, джекпот може зрости дуже великим. Я говорю про семизначні числа. Крім того, що цей слот потенційно дуже прибутковий, у нього також дуже весело грати. Це виглядає гарно та має передісторію, зосереджену на романі між вампірами та людьми. Чи хотіли б ви пограти в цю гру? Ви можете зробити це в казино High Roller. Ви можете прочитати наш огляд казино High Roller або відправитися туди зараз. Gates of High Roller Програмне забезпечення : Pragmatic Play

Барабани та ряди : 5×3

ВПГ : 96,50%

Дата випуску : 13 лютого 2021 р

Виплатні лінії : 20

Перемога : 5000x Pragmatic Play створив ігровий автомат ексклюзивно для High Roller Casino. Гра заснована на дуже популярному слоті Gates of Olympus, шестибарабанному п’ятирядковому слоті з 20 лініями виплат. Максимальна сума, яку ви можете виграти, граючи в цю гру, у 5000 разів перевищує вашу ставку, і ви можете зробити ставку до 3 700 гривень за обертання. Порахуйте, і ви побачите, що Gates of High Roller — це ще один слот, який може зробити вас багатими — ви можете виграти до 18 500 000 гривень, граючи в цю гру. Ще одна причина, чому я вважаю Gates of High Roller одним із найкращих слотів у казино High Roller, полягає в тому, що він повний цікавих функцій, таких як: Множники – у цій грі є множники в діапазоні від 2x до 500x, які збільшать ваш виграш, якщо вони є частиною виграшної комбінації символів.

Безкоштовні обертання – якщо ви отримаєте принаймні три символи розкиду будь-де на екрані, ви отримаєте 15 безкоштовних обертань із виплатами від 3x до 100x.

Придбайте опцію безкоштовних обертань . Замість того, щоб чекати, поки з’являться символи розкиду та розпочнеться раунд безкоштовних обертань, ви можете просто заплатити за це своїми кредитами. Якщо ви все ще не впевнені, що Gates of High Roller — це правильна гра для вас, ви також повинні знати, що це один із найбільш естетично привабливих слотів, які ви можете знайти. Гра заснована на давньогрецькій міфології з 3D-анімацією та блискучими символами, що представляють багатства Зевса. У цій версії всемогутнього грецького бога звуть не Зевс, а Хай Роллер. Якщо ви хочете пограти в цю гру, єдине місце, де це можна зробити, — казино High Roller. Sugar Rush Програмне забезпечення : Pragmatic Play

Барабани та ряди : 7×7

ВПГ : 96,50%

Дата випуску : 30 червня 2022 р

Лінії виплат : кластер виплачує

Виграш : 25 000x Sugar Rush — це слот від Pragmatic Play, який був однією з «Ігор року» в казино High Roller минулого року. Причина, чому гравці люблять цю гру, полягає в тому, що вона не схожа на більшість інших ігор. Наприклад, він використовує сітку 7×7 із механізмом розкиду. У грі є безкоштовні обертання, які ви можете отримати, отримавши символи розкиду або заплативши за функцію власною готівкою. Це раунд безкоштовних обертань, де на вас чекають найвигідніші призи, максимальний виграш у 25 000 разів перевищує вашу ставку. Окрім усього, гра справді приємна для ока, адже всі символи представлені у вигляді цукерок – клейких ведмедиків, желейних бобів тощо. На відміну від попередньої гри, яку я розглянув і яка є ексклюзивом для High Roller Casino, Sugar Rush можна знайти на різних азартних сайтах, у тому числі на таких лідерах галузі, як 888 Casino. Tarasque Програмне забезпечення : Print Studios

Барабани та ряди : 8×8

ВПГ : 96,30%

Дата випуску : 22 лютого 2024 р

Лінії виплат : кластер виплачує

Виграш : 20 000x Ця гра є продуктом Print Studios, яка є розробником програмного забезпечення, що є частиною родини Relax Gaming. Tarasque має вісім рядів і стільки ж барабанів, використовуючи механіку оплати кластера. Гра наповнена цікавими функціями, у тому числі такими, яких ви не знайдете в жодній іншій грі. Наприклад, є функція Blazing Gaze, яка видалить усі низькооплачувані символи з екрана, тож ви зможете виграти лише великі. Усе це робить Tarasque одним із найкращих слотів у High Roller Casino, але головною причиною, чому я закохався в нього, є його передісторія. Tarasque — один із найкращих ігрових автоматів про монстрів, заснований на історії про міфічну істоту з європейського фольклору, яка сіє хаос у мирному селі в середні віки. Jackpot 3×3 Програмне забезпечення : 1×2 Gaming

Барабани та ряди : 8×8

ВПГ : 98,10%

Дата випуску : 20 листопада 2009 р

Виплатні лінії : 1

Виграш : 10 000x Jackpot 3×3 by 1×2 Gaming – гра з дуже цікавим геймплеєм. Ви можете уявити це як дев’ять мініслотів в одному, кожен з яких має три барабани та лише одну лінію. Коли ви натиснете кнопку обертання, усі дев’ять слотів почнуть обертатися. Мета — отримати на лінії три однакових символи. Якщо говорити про символи, то вони дуже прості – кожен із них показує потенційну виплату. Ви можете виграти до 500 разів за мініслот. Однак, якщо ви отримаєте виграшні символи в кожній із дев’яти ігор, ваша виплата буде набагато вищою. Насправді найбільше, що ви можете виграти, граючи в Jackpot 3×3, це 10 000 разів більше ставки. Якщо ви любитель слотів із трьома барабанами, ви можете знайти багато таких ігор у High Roller. Однак я вважаю, що найкраще місце для відвідування, якщо ви любите класичні ігрові автомати, це Drake Casino.