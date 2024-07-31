Спікер парламенту Грузії заявив, що не вважає Іран співучасником РФ у війні проти України

Голова парламенту Грузії Шалва Папуашвілі, відповідаючи на питання, чи не створює проблем встановлення тісних зв’язків із країною, яка є співучасником війни, заявив, що Іран не є співучасником Росії у війні проти України — Папуашвілі на брифінгу в офісі «Грузинської мрії», повідомляє «Європейська правда» з посиланням на «Грузия Online»

«Іран не є співучасником будь-якої війни принаймні цієї (війни РФ проти України — ред.) Я не знаю, звідки ви це взяли».

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе разом з урядовою делегацією був серед небагатьох лідерів, які були присутні на похороні президента Ірану Ібрагіма Раїсі, а також – на церемонії інавгурації нового президента Масуда Пезешкіана.

«Що стосується наших відносин з Іраном, то в нас з Іраном є історико-дипломатичні відносини, які засновані як на повазі, так і на культурних зв’язках між народами, а також виражають ставлення нашого народу до процесів, які можуть відбуватися у вигляді тієї ж інавгурації», – додав Папуашвілі.

Голову парламенту Грузії також запитали, чи є у нього інформація про постачання Росії з Ірану безпілотників «Шахед», але на це запитання він не відповів.

Водночас Папуашвілі зазначив, що запитань до Тбілісі з приводу участі в інавгурації немає, і про це говорить тільки грузинська опозиція.