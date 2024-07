«Щоб побачив наслідки агресії РФ на власні очі»: в Україну запросили очільника МЗС Китаю » США забезпечать українські F-16 американськими бомбами та ракетами Видання The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела пише, що Сполучені Штати погодились озброїти ракетами американського виробництва винищувачі F-16, які Україна отримає від європейських союзників — The Wall Street Journal Озброєння для F-16, яке нададуть США, охоплює ракети AGM-88 HARM класу «повітря-земля», боєприпаси JDAM підвищеної дальності, які перетворюють некеровані бомби на «розумну» зброю, та малогабаритні високоточні боєприпаси GLSDB. Також США забезпечать ракети середньої дальності класу «повітря-повітря» AMRAAM, і ракети AIM-9X малої дальності класу «повітря-повітря». Джерела The Wall Street Jorunal відмовилися назвати конкретні терміни передання Україні F-16 та озброєння до них з міркувань безпеки. Американський посадовець на умовах анонімності розповів WSJ, що Пентагон має обмежені запаси снарядів і виробничі можливості, але Україна отримає достатньо, щоб задовольнити найнагальніші потреби.