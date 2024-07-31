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США забезпечать українські F-16 американськими бомбами та ракетами

Видання The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела пише, що Сполучені Штати погодились озброїти ракетами американського виробництва винищувачі F-16, які Україна отримає від європейських союзників — The Wall Street Journal

Озброєння для F-16, яке нададуть США, охоплює ракети AGM-88 HARM класу «повітря-земля», боєприпаси JDAM підвищеної дальності, які перетворюють некеровані бомби на «розумну» зброю, та малогабаритні високоточні боєприпаси GLSDB.

Також США забезпечать ракети середньої дальності класу «повітря-повітря» AMRAAM, і ракети AIM-9X малої дальності класу «повітря-повітря».

Джерела The Wall Street Jorunal відмовилися назвати конкретні терміни передання Україні F-16 та озброєння до них з міркувань безпеки.

Американський посадовець на умовах анонімності розповів WSJ, що Пентагон має обмежені запаси снарядів і виробничі можливості, але Україна отримає достатньо, щоб задовольнити найнагальніші потреби.

31 июля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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