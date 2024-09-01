Електронний військовий квиток з’явиться за пів року

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко, відео зʼявилось на офіційному YouTube-каналі Міноборони.
За словами Черногоренко, електронний військовий квиток буде повноцінним документом з фотографією і всіма необхідними деталями.
«Плануємо впродовж пів року запустити повноцінний електронний документ. Посвідчення буде подібне до електронного військово-облікового документа в застосунку «Резерв+». Ми взяли це в роботу. Плануємо розвинути екосистему цифрових реєстрів, щоб абсолютна більшість військовослужбовців одразу могли завантажити собі це посвідчення», — йдеться у заяві.
- На початку серпня президент України Володимир Зеленський разом із прем’єр-міністром Денисом Шмигалем та міністром оборони Рустемом Умєровим презентували платформу «Армія+».
- Умєров також анонсував запуск мобільного застосунку для ветеранів «Ветеран+».
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