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Евросоюз: связи Белграда с Москвой несовместимы с присоединением Сербии к ЕС

Евросоюз в четверг предупредил Сербию, что сохранение тесных связей с Москвой несовместимо с ее стремлением вступить в блок. Предупреждение прозвучало после того, как вице-премьер правительства Сербии Александр Вулин встретился с Владимиром Путиным.

В ходе встречи, состоявшейся в среду на полях экономического форума во Владивостоке , Вулин назвал Сербию «союзником России».

«Сохранение или даже укрепление связей с Россией во время ее незаконной агрессии против украинского народа несовместимо с ценностями ЕС и несовместимо с процессом вступления в ЕС», – заявил официальный представитель ЕС по иностранным делам Петер Стано.

Сербия получила статус кандидата в члены ЕС в 2012 году. По словам Стано, в рамках процесса вступления страны обязуются согласовывать свою внешнюю политику с политикой ЕС.

«Поэтому мы ожидаем, что Сербия воздержится от активизации связей и контактов с Россией», – сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

Сербия, зависящая от поставок российского газа, осудила в ООН российское вторжение в Украину, но отказалась вводить санкции против Кремля.

5 сентября, 2024 | Category: Мир, Новости, Россия

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