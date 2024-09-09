ЄС готується покарати Словаччину замороженням мільярдів євро

Єврокомісія працює над пропозицією покарати Словаччину за підрив демократичних норм, що може призвести до припинення виділення коштів для Братислави — агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела, пише «Європейська правда»

Європейська комісія підготувала запуск процедури притягнення до відповідальності Братислави у зв’язку з рішенням прем’єр-міністра Роберта Фіцо скасувати спеціальну прокуратуру, яка здійснювала нагляд за деякими корупційними справами, пов’язаними з коштами ЄС.

Процес наразі перебуває на початковій стадії і потребує схвалення президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Близько 80% усіх державних інвестицій у Словаччині фінансуються з фондів ЄС. Будь-які потенційні проблеми з фінансуванням можуть стати серйозним ударом для цієї країни-члена ЄС і єврозони, яка вже стикається з проблемами через надмірний дефіцит держфінансів.

За словами співрозмовників, які говорили на умовах анонімності, одна з пропозицій полягає в тому, щоб Єврокомісія використала свій так званий механізм обумовленості, який Євросоюзу дозволяє заморозити фінансування, коли він бачить, що його гроші перебувають під загрозою.

Так ЄС міг би утримати частину з 12,8 млрд євро з фондів згуртованості, виділених Словаччині в бюджеті Євросоюзу. Таку суму Словаччина повинна отримати на період 2021-2027 років.

За словами одного зі співрозмовників, Єврокомісія також вивчає можливість повернення всіх або частини грантів на боротьбу з Covid у розмірі 2,7 млрд євро, які Словаччина отримала як частину витрат ЄС на боротьбу з наслідками пандемії. Створення спеціальної прокуратури було умовою виділення цих коштів.