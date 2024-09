Армія РФ за добу війни в Україні втратила 1130 військових Депопуляція в Україні практично неминуча за будь-якого міграційного сценарію, — академік Лібанова » У бойовиків «Хезболли» одночасно вибухнули більше 1000 пейджерів у кишенях Сотні бійців «Хезболли» у Бейруті та в інших містах дістали поранення через вибухи своїх пейджерів, які вони використовували для зв’язку. Ліван вважає, що пейджери зламані та дистанційно підірвані Ізраїлем — The Wall Street Journal Співрозмовник Reuters, який спілкувався з журналістами на умовах анонімності, назвав детонацію пейджерів «найбільшим порушенням безпеки» з моменту початку в жовтні минулого року війни Ізраїлю з палестинським терористичним рухом ХАМАС, який підтримала «Хезболла». Може йтися про тисячу поранених бійців – пише «Times of Israel». За даними ЗМІ, в останні місяці бійцям «Хезболли» заборонили користуватися мобільними телефонами, щоб уникнути стеження з боку ізраїльських спецслужб. Членам угруповання рекомендували користуватися застарілими засобами зв’язку, такими як стаціонарні телефони і пейджери. The Wall Street Journal із посиланням на джерела пише, що пейджери, які вибухнули, були з нової партії пристроїв, яку угруповання отримало нещодавно. Пейджери, ймовірно, були заражені шкідливим програмним забезпеченням, яке могло спровокувати нагрівання і вибух.