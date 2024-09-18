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У бойовиків «Хезболли» одночасно вибухнули більше 1000 пейджерів у кишенях

Сотні бійців «Хезболли» у Бейруті та в інших містах дістали поранення через вибухи своїх пейджерів, які вони використовували для зв’язку. Ліван вважає, що пейджери зламані та дистанційно підірвані Ізраїлем —  The Wall Street Journal 

Співрозмовник Reuters, який спілкувався з журналістами на умовах анонімності, назвав детонацію пейджерів «найбільшим порушенням безпеки» з моменту початку в жовтні минулого року війни Ізраїлю з палестинським терористичним рухом ХАМАС, який підтримала «Хезболла». Може йтися про тисячу поранених бійців – пише «Times of Israel».

За даними ЗМІ, в останні місяці бійцям «Хезболли» заборонили користуватися мобільними телефонами, щоб уникнути стеження з боку ізраїльських спецслужб. Членам угруповання рекомендували користуватися застарілими засобами зв’язку, такими як стаціонарні телефони і пейджери.

The Wall Street Journal із посиланням на джерела пише, що пейджери, які вибухнули, були з нової партії пристроїв, яку угруповання отримало нещодавно. Пейджери, ймовірно, були заражені шкідливим програмним забезпеченням, яке могло спровокувати нагрівання і вибух.

18 сентября, 2024 | Category: Видео, Израиль, Новини українською, Новости

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