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Армія РФ за добу втратила 1400 військових

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.09.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 645 150 (+1400) осіб,
  • танків ‒ 8800 (+16) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 17 292 (+40) од,
  • артилерійських систем – 18 475 (+61) од,
  • РСЗВ – 1198 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 952 (+3) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15 764 (+65),
  • крилаті ракети ‒ 2595 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 25 175 (+73) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3155 (+10) од.
24 сентября, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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