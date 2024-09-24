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Дуда розкритикував заяви свого уряду про те, що Україна не вступить до ЄС без вирішення «волинського питання» Британська розвідка підтвердила, що росіяни сповільнилися на Покровському напрямку » Армія РФ за добу втратила 1400 військових Протягом минулої доби російська окупаційна армія на війні в Україні втратила 1400 військових. Українські сили уразили 16 танків і знищили 61 артилерійську систему Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.09.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 645 150 (+1400) осіб,

танків ‒ 8800 (+16) од,

бойових броньованих машин ‒ 17 292 (+40) од,

артилерійських систем – 18 475 (+61) од,

РСЗВ – 1198 (+1) од,

засоби ППО ‒ 952 (+3) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15 764 (+65),

крилаті ракети ‒ 2595 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 25 175 (+73) од,

спеціальна техніка ‒ 3155 (+10) од.