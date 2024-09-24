Відбитки пальців та фото: ЄС змінює процедуру перетину кордону, у тому числі й для українців » Повітряні сили: Порушення повітряного простору з Білорусі не було Повітряні сили ВСУ заявили, що не встановили порушення повітряного простору України з території Білорусі 24 вересня, ймовірно, ціль була хибною — Повітряні сили в соцмережах «Факту порушення повітряного простору України з території Білорусі не встановлено. Імовірно була застосована радіолокаційна перешкода». Для виявлення української ППО противник нерідко використовує хибні повітряні цілі. Вони можуть бути як дешевими повітряними мішенями так і просто сигналами засобів РЕБ, які імітують відбиті від справжньої цілі радіохвилі.