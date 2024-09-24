Повітряні сили: Порушення повітряного простору з Білорусі не було

Повітряні сили ВСУ заявили, що не встановили порушення повітряного простору України з території Білорусі 24 вересня, ймовірно, ціль була хибною — Повітряні сили в соцмережах
«Факту порушення повітряного простору України з території Білорусі не встановлено. Імовірно була застосована радіолокаційна перешкода».
Для виявлення української ППО противник нерідко використовує хибні повітряні цілі. Вони можуть бути як дешевими повітряними мішенями так і просто сигналами засобів РЕБ, які імітують відбиті від справжньої цілі радіохвилі.
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