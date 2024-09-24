Росія, Китай та Іран за допомогою ШІ намагаються вплинути на вибори у США

Про це повідомили представники Офісу директора національної розвідки та ФБР під час брифінгу для журналістів, передає The Washington Post.

Зазначається, що дії Росії найагресивніші та наймайстерніші з усіх трьох країн — вони націлені на віцепрезидентку, кандидатку від Демократичної партії Камалу Гарріс.

Зокрема, Росія фальсифікувала фрагменти промов Гарріс, щоб замінити деякі її слова. Також вона використала штучний інтелект для створення неправдивого тексту, фотографій, відео та аудіо.

Посадовці, які говорили на умовах анонімності з міркувань безпеки, сказали, що вони не вивчали виступи американців і тому не можуть сказати, яка частина дезінформації отримала більше популярності чи посилення високопоставлених осіб.

Водночас Росія продовжує використовувати мимовільних чи свідомих американців для поширення своїх повідомлень, а також імітує вебсайти відомих ЗМІ та використовує людей, що пишуть коментарі.