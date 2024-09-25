Глава МЗС Чехії назвав мирний план України «єдиним та надійним» Наша мета — завершення війни та збереження незалежності України, — Байден » РСЗВ, 15 танків і 1250 окупантів втратила армія РФ за добу З початку повномасштабного вторгнення в Україну російська армія втратила вже понад 646 тисяч своїх військових. Лише за минулу добу Сили оборони ліквідували 1250 окупантів Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.09.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 646 400 (+1250) осіб,

танків ‒ 8815 (+15) од,

бойових броньованих машин ‒ 17 304 (+12) од,

артилерійських систем – 18 549 (+74) од,

РСЗВ – 1199 (+1) од,

засоби ППО ‒ 952 (+0) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15 879 (+115),

крилаті ракети ‒ 2595 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 25 248 (+73) од,

спеціальна техніка ‒ 3168 (+13) од.