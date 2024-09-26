На Херсонщині облаштували підземну лікарню

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.

Зазначається, що ДСНС у Херсонській області дозволило медзакладу використовувати облаштоване приміщення як укриття.

«Це укриття стане «лікарнею під землею» і дозволить надавати спеціалізовану медичну допомогу пацієнтам області з інфекційними захворюваннями в безпечних умовах. Укриття розраховано на 22 стаціонарні ліжко-місця. За необхідності додатково можна розгорнути ще 20 ліжко-місць. Також в укритті є дві реанімаційні палати, три палати для пацієнтів з інфекційними хворобами, інклюзивні санвузли», — йдеться у повідомленні.

Крім того, у сховищі передбачена кімната для зберігання запасів медикаментів та кімната для харчування пацієнтів і працівників лікарні. Укриття має сучасну вентиляційну систему та протипожежну сигналізацію.

«Для того, аби лікарі могли надавати медичну допомогу навіть за умов аварійних відключень світла, укриття забезпечене резервними джерелами живлення. Йдеться про генератор потужністю 60 кВт. Найближчим часом буде вмонтовано систему енергоощадження Tesla Powerwall 2.0», — кажуть в МОЗ.