Росія утримує у в’язницях понад 14 тис. цивільних українців

Про це заявило Міжнародне товариство з прав людини, передає DW.

Там зазначили, що ув’язнені, яким вдалося повернутися в Україну, мають серйозні травми, зокрема переломи кісток і струси мозку. Також вони повідомляють про фізичне, сексуальне і психологічне насильство.

Приміром, Олена Ягупова, яка потрапила до російського ув’язнення з окупованої частини Запорізької області, розповіла, що в таборі її ґвалтували й піддавали тортурам, і назвала це пеклом. Українка закликала міжнародну спільноту домагатися звільнення українських цивільних з ув’язнення з Росії й наголосила, що врятувати потрібно «тисячі людей».

Також про своє ув’язнення в Росії розповів Олександр Тарасов із Херсона. Він перебував у російській в’язниці рік, і там його катували електрошокером.

У Міжнародному товаристві з прав людини зазначили, що його правозахисники нині намагаються звільнити з РФ понад 60 людей. Заради цього організація співпрацює з українським товариством «Цивільні у полоні».

«Ми просимо німецьких політиків допомогти нам у створенні механізму для повернення наших чоловіків і батьків», — зазначила членкиня правління цього товариства Олена Цигіпа, чоловік якої, журналіст, ув’язнений у Росії за «шпигунство».