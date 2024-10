Страны G7 и Евросоюза поддержали передачу российских активов Украине БЭБ Украины исследует теневой рынок азартных игр » Экс-глава аппарата Белого дома сравнил Трампа с фашистом По словам Джона Келли, его бывший шеф, кандидат в президенты от республиканцев, «соответствует определению фашиста». Представители штаба Дональда Трампа назвали это заявление сфабрикованным Глава аппарата администрации Дональда Трампа, который дольше остальных трех руководителей находился на этой должности в администрации 45-го президента США утверждает, что кандидат в президенты от Республиканской партии «соответствует определению фашиста». Джон Келли также утверждает, что Трамп в приватных беседах говорил, что Адольф Гитлер, лидер нацистской Германии «сделал несколько хороших вещей». Комментарии Джона Келли, отставного генерала морской пехоты, который работал с Трампом в Белом доме с июля 2017 по январь 2019 год, появились в серии интервью, опубликованных во вторник в газете New York Times и журнале Atlantic. Эти публикации появились в информационном пространстве не случайно: предвыборная гонка вышла на финишную прямую, до дня голосования осталось всего две недели. Публикации в обоих изданиях написаны на основе бесед с бывшими подчиненными Дональда Трампа, которых экс-президент уволил из своей администрации. Келли давно критиковал Трампа и ранее обвинял его в том, что он называл ветеранов, погибших в боях, «кретинами» и «неудачниками». Новые обвинения Келли в адрес своего бывшего начальника появились как раз сейчас, когда Трамп баллотируется на второй срок, «обещая значительно расширить использование армии внутри страны и предполагая, что он будет использовать силу, чтобы преследовать тех американцев, которых он считает “внутренними врагами”». «Он не раз говорил: “Знаете, Гитлер ведь тоже делал что-то хорошее:”», — сказал Келли в интервью New York Times. По его словам, в ответ на это Келли говорил, что “ничего (из того, что сделал (Гитлер), можно поспорить, не было хорошим”, но Трамп время от времени поднимал эту тему снова». В своем интервью Atlantic Келли заявил, что, когда Трамп поднял идею о том, что ему нужны «немецкие генералы», Келли предположил, что бывший президент имел в виду генералов во времена Отто фон Бисмарка, рейхсканцлера Германской империи с 1871 по 1890 годы. В ответ на слова Келли о том, что Трамп «явно не имеет в виду генералов гитлеровской Германии», бывший президент ответил, что он говорит именно о «генералах Гитлера». Кампания Дональда Трампа в тот же день опровергла эти утверждения, а представитель избирательного штаба кандидата от Республиканской партии Стивен Чунг заявил, что Келли «выставил себя на посмешище этими разоблачительными историями, которые он сам сфабриковал». Опросы показывают, что предвыборная гонка в колеблющихся штатах достигла высшей точки напряжения. И Дональд Трамп, и вице-президент Камала Харрис ездят по стране, делая последние заявления, направленные на колеблющихся избирателей. Кампания Харрис потратила много времени на то, чтобы обратиться к независимым избирателям, используя поддержку видных республиканцев, таких как бывшая конгрессвумен Лиз Чейни, и делая заявления, подобные комментариям Келли, убеждая людей, которые проголосовали за Трампа на прошлых выборах в том, что на этот раз они должны отклонить его кандидатуру. На телеконференцию с журналистами, которая прошла во вторник, представители штаба Харрис пригласили военных в отставке, которые подчеркивали, что многие бывшие сотрудники администрации Трампа теперь выступают против его кандидатуры. «Люди, которые знают его лучше всего, больше всего настроены против него, против его президентства», — уверял отставной бригадный генерал армии Стив Андерсон. Андерсон заявил, что Келли должен официально поддержать кандидатуру Харрис, чего он еще не сделал. Полковник в отставке Кевин Кэрролл, бывший советник Келли, заявил в среду, что его экс-начальник «скорее будет жевать битое стекло, чем голосовать за Дональда Трампа». До того, как стать главой аппарата Трампа, Келли полгода работал министром внутренней безопасности в администрации 45-го президента, где он курировал строительство стены вдоль границы США и Мексики. Келли также был в авангарде действий администрации Трампа в сфере контроля за иммиграцией, его действия привели к разделению тысяч родителей-иммигрантов и их детей, перешедших южную границу США. Все это сделало его злодеем в глазах многих левых политиков, включая Камалу Харрис. Келли не первый бывший высокопоставленный сотрудник администрации Трампа, который считает бывшего президента угрозой. Отставной генерал армии Марк Милли, занимавший пост председателя Объединенного комитета начальников штабов при Трампе, сказал журналисту Бобу Вудворду в интервью для его недавно вышедшей книги «Война», что Трамп является «фашистом до мозга костей» и «самым опасным человеком для этой страны». А отставной генерал Джим Мэттис, работавший министром обороны в администрации Трампа, как сообщается, позже сказал Вудворду, что «он согласен с оценкой Милли». На всем протяжении своей политической карьеры Дональд Трамп пользовался поддержкой ветеранов вооруженных сил. Согласно результатам соцопроса, проведенного VoteCast по заказу Associated Press, около шести из 10 ветеранов Вооруженных сил заявили, что проголосовали за Трампа в 2020 году, как и чуть более половины родственников ветеранов. Это исследование также показывает, что среди избирателей на республиканских праймериз в Южной Каролине в этом году почти две трети ветеранов Вооруженных сил и родственников ветеранов проголосовали за Трампа, а не за экс-губернатора Южной Каролины Никки Хейли, которая противостояла Трампу на республиканских праймериз 2024 года.