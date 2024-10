45 артсистем і 1360 військових: втрати армії РФ за добу війни У Тбілісі почалися протести після парламентських виборів » У КНДР заворушення через відправку солдат у Росію Багато уваги іноземні медіа приділили участі солдат КНДР у війні з Україною на боці Росії, адже у понеділок свої заяви щодо цього питання зробили високопосадовці Пентагону й НАТО. Зокрема, Пентагон попередив, що Північна Корея направила близько 10 000 військових до Росії для навчання, деякі з яких уже рухаються до лінії фронту поблизу українського кордону. Як пише Politico, за оцінками Пентагону – близько 10 000 північнокорейських солдатів проходять військовий вишкіл на сході Росії, що набагато більше, ніж попередня оцінка Білого дому в 3 000. «Ми все більше занепокоєні тим, що Росія має намір використовувати цих солдатів у бойових діях або для підтримки бойових дій проти українських військ на Курщині», – сказала журналістам речник Пентагону Сабріна Сінгх. Це понеділкове підтвердження з’явилося через кілька годин після того, як генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що північнокорейські війська рухаються до російського Курського району, де росіяни намагаються витіснити українців. «Сьогодні я можу підтвердити, що північнокорейські війська були направлені в Росію і що північнокорейські військові підрозділи були розгорнуті в Курській області», — сказав Марк Рютте. У The Washington Post пишуть, що присутність північнокорейських військ у Курську може допомогти Москві повернути більшу частину російського регіону. Раніше українські офіційні особи заявили, що північнокорейське підкріплення може вивільнити частину російських підрозділів, щоб вони зосередилися на полі бою на сході України. Хоча у The New York Times кажуть, що поки незрозуміло, як саме північнокорейські війська підтримуватимуть контратаку Росії в районі Курська. Аналітики говорять, що солдати можуть бути використані для прямих атак або для охорони районів за зоною бойових дій, таким чином звільняючи російські війська для нападів, але їхня ефективність у бою не перевірена, і їм можуть перешкодити проблеми з координацією з росіянами. У Politico додають, що залучення північнокорейських сил до конфлікту додає новий елемент невизначеності, оскільки вперше війська з-за меж Росії та України можуть приєднатися до бойових дій, що відкриває нові питання щодо ширшого глобального впливу майже 3-річного конфлікту. «Росія все більше покладалася на Північну Корею. Введення північнокорейських військ викликає занепокоєння щодо того, що Москва може передати власні військові ноу-хау, включаючи компоненти ядерної зброї чи промислову допомогу, режиму Кіма в Пхеньяні», — додають у виданні.